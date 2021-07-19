Український футболіст розбився в ДТП з вантажівкою на Івано-Франківщині

Серйозна аварія забрала життя 31-річного Ігоря Цимбалістого, який останнім часом виступав за клуб «Прикарпаття-Тепловик».

Як стало відомо, футболіст був одним з пасажирів машини, яка зіткнулася з вантажівкою в Бурштині. Інформація про аварію з'явилася на сторінці поліції Івано-Франківської області в Фейсбук.

Смертельна ДТП сталася рано вранці в понеділок, 19 липня. Водій легковика Renault, на пасажирському сидінні якого і знаходився Цимбалістий, не впорався з керуванням на мокрій трасі і вилетів на зустрічну смугу, де врізався прямо у вантажівку Tata.

Водій легкової машини помер на місці, а трьох пасажирів госпіталізували з травмами. Ігор Цимбалістий впав у кому, однак, пізніше лікарям так і не вдалося його врятувати: футболіст помер від отриманих травм. Ще двоє пасажирів авто залишаються під наглядом медиків.

У свою чергу, водій і пасажир вантажівки відбулися незначними травмами.

За фактом аварії вже проводиться розслідування. У своїй публікації поліцейські закликали інших українських водіїв дотримуватися ПДР і бути обережними на дорозі.

За свою кар'єру ігор Цимбалістий виступав також за інші українські клуби: «Спартак» Івано-Франківськ, «Коростень», «Енергетик» та тернопільську «Ниву». З ними він брав участь в обласних змаганнях.

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