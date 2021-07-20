В Україні спека нарешті почне спадати завдяки масштабним дощам. Втім, деяких регіонів похолодання не торкнеться

Останні дні українці знемагали від аномальної спеки, яка не спадала навіть до вечора. Проте вже у вівторок, 20 липня, жителі більшості регіонів випробують полегшення, яке принесуть з собою дощі і температури в районі +25 градусів. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Так, опади, а місцями ще й з грозами, у вівторок обрушаться на більшість українських областей. Винятком стануть Рівненська, Луганська, Донецька та Запорізька області, а також анексований Крим.

Спека також спаде в більшості областей за винятком південного сходу.

Так, у північних областях нічні температури коливатимуться від +17 до +19 градусів, а денні – від +26 до + 28.

На заході вночі очікується від +14 до +18, а вдень – від +21 до +27.

У центрі України вночі стовпчики термометрів покажуть від +17 до +20 градусів, а вдень 0 від +26 до + 29.

На сході вночі очікується від +20 до +23 градусів, а вдень – від +31 до + 36. Найспекотніше буде в Запорізькій та Луганській областях.

На півдні нічні температури коливатимуться від + 20 до +23 градусів, а денні – від +32 до + 35.

Нагадаємо, українців попередили про похолодання і сильні грози з градом і шквалами.

Як повідомляла Politeka, через грозові дощі і спеку Україна виявиться розділена на дві половини.

Також Politeka писала, що в Україні оголосили штормове попередження через погіршення погоди.