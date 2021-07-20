У Львові 2-річна дівчинка випадково випила засіб для миття духовки
Подробиці про інцидент на своїй сторінці в соціальній мережі розповіла Львівська обласна дитяча лікарня
Після події батьки не розгубилися і помчали в медустанову.
"Поки тато завів машину, мама встигла добре напоїти дитину водою і це дуже допомогло зменшити наслідки. Дівчинці промили шлунок, зробили ендоскопічний огляд і призначили лікування. Все відбувалося дуже швидко, тому і батьки, і лікарі спрацювали як швейцарський годинник", - повідомляють лікарі.
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Крім того, в Івано-Франківську прооперували хлопчика, який проковтнув 7 магнітів.
Як стало відомо до хірургічного відділення Обласної дитячої клінічної лікарні Івано-Франківська надійшов хлопчик віком 5 років через 17 днів після ковтання дрібних магнітних кульок.
Під час рентгенологічного дослідження діагностовано наявність магнітів в кишечнику, які не просуваються протягом 10 днів. Відсутність пасажу магнітів по кишечнику стало показанням до оперативного втручання.
На операції виявлено інтимне зрощення стінки тонкої кишки, де розташовані 4 магніти, зі стінкою сліпої кишки, де виявлено 3 магніти. Проведено клиноподібну резекцію тонкої і сліпої кишки, видалення магнітів, ушивання стінки тонкої і сліпої кишки.
Зазвичай діти в подібних випадках оперуються після утворення перфорації кишки і розвитку перитоніту. Але даний випадок, на щастя дитини, обійшовся без такого небезпечного ускладнення.
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