В результаті серйозної аварії є постраждалі, не обійшлося і без жертв

На українській трасі зіткнулися мікроавтобус і вантажівка. Трагедія сталася в селі Ганьковиця Мукачівського району Закарпатської області у вівторок, 20 липня.

Деталі аварії повідомили у Нацполіції Закарпатської області.

Під час слідства поліція встановила, що 33-річний водій мікроавтобуса Mercedes Vito не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху.

Там він врізався у вантажівку МАН, за кермом якої був 37-річний житель Львівської області. На місці ДТП загинула 23-річна пасажирка мікроавтобуса. Водія та двох дітей віком 6 та 7 років, госпіталізували до найближчої лікарні.

Наразі у поліції розслідують всі обставини аварії та встановлюють причину ДТП.

Варто зазначити, що статистика смертності в Україні сумна – в середньому 7 загиблих на день. Поліція та інші профільні відомства роблять все можливе, щоб знизити кількість ДТП, але поки статистика – складне явище.

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