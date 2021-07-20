В результаті серйозної аварії є постраждалі, не обійшлося і без жертв
На українській трасі зіткнулися мікроавтобус і вантажівка. Трагедія сталася в селі Ганьковиця Мукачівського району Закарпатської області у вівторок, 20 липня.
Деталі аварії повідомили у Нацполіції Закарпатської області.
Під час слідства поліція встановила, що 33-річний водій мікроавтобуса Mercedes Vito не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху.
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Там він врізався у вантажівку МАН, за кермом якої був 37-річний житель Львівської області. На місці ДТП загинула 23-річна пасажирка мікроавтобуса. Водія та двох дітей віком 6 та 7 років, госпіталізували до найближчої лікарні.
Наразі у поліції розслідують всі обставини аварії та встановлюють причину ДТП.
Варто зазначити, що статистика смертності в Україні сумна – в середньому 7 загиблих на день. Поліція та інші профільні відомства роблять все можливе, щоб знизити кількість ДТП, але поки статистика – складне явище.
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