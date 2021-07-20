Легендарний грецький співак і актор Толіс Воскопулос помер 19 липня
Толіс Воскопулос був госпіталізований з респіраторними проблемами в травні, відчувши сильну задишку і низький рівень кисню. З ним з самого початку були його дружина Анжела Гереку і їх дочка Марія Воскопулу, повідомляє FWS.
Артист помер у понеділок, 19 червня. Йому було 80 років. Співак не дожив рівно тиждень до свого дня народження.
Толіс Воскопулос був одним з найважливіших співаків в історії грецької пісні і, безумовно, найбільш комерційним співаком. Він виконував пісні в душевному жанрі лаїка. Лаїка-найпопулярніший стиль грецької музики, що використовує традиційні мотиви. Сформувався в 50-ті роки і досяг піку в 60-80-ті.
Коли Толіс Воскопулос тільки почав співати, завдяки своєму стилю, манері виконання і одязі, його прозвали принцом.
Інший відомий грецький артист Янніс Паріос навіть якось заявив:»єдина зірка Греції - це Толіс".
Толіс Воскопулос народився 26 липня 1940 року і був дванадцятою дитиною в сім'ї - єдиним братом одинадцяти сестер. У 1958 році він дебютував у театрі. У 1963 році - в кіно. У 1968 році випустив свій перший шлягер Step-by-step, за лічені дні розійшовся немислимим для Греції тих років тиражем в 300 000 копій.
За роки кар'єри Толіс співпрацював практично з усіма провідними артистами країни, а культовість його статусу в якийсь момент перестала піддаватися виміру.
Серед його шанувальників були і є люди з усіх верств суспільства, від робітничого класу до фінансової еліти судновласників, і, звичайно ж, покійний прем'єр-міністр Андреас Папандреу.
Більше 35 років всі його виступи проходили з аншлагами.
Толіс Воскопулос був одружений на Ангелі Гереку. Вона будувала кар'єру в політиці і була заступником міністра культури і туризму Греції. Від свого поста їй довелося відмовитися через чоловіка. Точніше через його борги, які на 2010 рік перевищили п'ять мільйонів. Був великий скандал-національному надбанню загрожувало кримінальне розслідування.
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