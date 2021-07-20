Легендарний грецький співак і актор Толіс Воскопулос помер 19 липня

Толіс Воскопулос був госпіталізований з респіраторними проблемами в травні, відчувши сильну задишку і низький рівень кисню. З ним з самого початку були його дружина Анжела Гереку і їх дочка Марія Воскопулу, повідомляє FWS.

Артист помер у понеділок, 19 червня. Йому було 80 років. Співак не дожив рівно тиждень до свого дня народження.

Толіс Воскопулос був одним з найважливіших співаків в історії грецької пісні і, безумовно, найбільш комерційним співаком. Він виконував пісні в душевному жанрі лаїка. Лаїка-найпопулярніший стиль грецької музики, що використовує традиційні мотиви. Сформувався в 50-ті роки і досяг піку в 60-80-ті.

Коли Толіс Воскопулос тільки почав співати, завдяки своєму стилю, манері виконання і одязі, його прозвали принцом.

Інший відомий грецький артист Янніс Паріос навіть якось заявив:»єдина зірка Греції - це Толіс".

Толіс Воскопулос народився 26 липня 1940 року і був дванадцятою дитиною в сім'ї - єдиним братом одинадцяти сестер. У 1958 році він дебютував у театрі. У 1963 році - в кіно. У 1968 році випустив свій перший шлягер Step-by-step, за лічені дні розійшовся немислимим для Греції тих років тиражем в 300 000 копій.

Σφράγισε μια ολόκληρη εποχή και κέρδισε επάξια τον τίτλο του “πρίγκηπα” του ελληνικού τραγουδιού. Μεγάλη του στιγμή στην FF ήταν στην ταινία "Μαριχουάνα Στοπ". Ο Τόλης Βοσκόπουλος ήταν και θα παραμείνει.. ανεπανάληπτος. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του. #rip #voskopoulos pic.twitter.com/it4GLBRvi3 — Finos Film (@FinosFilm) July 19, 2021

За роки кар'єри Толіс співпрацював практично з усіма провідними артистами країни, а культовість його статусу в якийсь момент перестала піддаватися виміру.

Серед його шанувальників були і є люди з усіх верств суспільства, від робітничого класу до фінансової еліти судновласників, і, звичайно ж, покійний прем'єр-міністр Андреас Папандреу.

Більше 35 років всі його виступи проходили з аншлагами.

Толіс Воскопулос був одружений на Ангелі Гереку. Вона будувала кар'єру в політиці і була заступником міністра культури і туризму Греції. Від свого поста їй довелося відмовитися через чоловіка. Точніше через його борги, які на 2010 рік перевищили п'ять мільйонів. Був великий скандал-національному надбанню загрожувало кримінальне розслідування.

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