Погодні умови в Україні найближчої доби будуть непростими

Згідно з даними Укргідрометцентру, у середу, 21 липня, у се регіони країни прийдуть зливи, місцями можливий град та шквали. При цьому на частині території помітно похолодає, але в деяких регіонах спека втримається.

Так, у північних та центральних областях вдень буде +22 - +24 градуса, вночі температура повітря опуститься до +16 - +18 градусів.

У Києві 21 липня також похолодає. Прогнозують, що вдень буде +21-23, а вночі +17 - +19.

У західних областях вдень очікується +22 - +24 градуса, а вночі і зовсім температура опуститься до +13 - +15 градусів.

А в східних областях спека затримається. Так, у Луганській області температура сягатиме + 34 градусів вдень.

Навіть на півдні буде прохолодніше. Там прогнозують +26 - +28 градусів вдень і +19 - +21 вночі.

Найтепліше буде в Криму, де повітря прогріється до +30 - +32 градусів, а вночі триматиметься на рівні +22 - +24 градуси.

В Укргідрометцентрі також зазначили, що вдень в країні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

У свою чергу синоптик Наталка Діденко попередила, що погода може негативно позначитися на самопочутті. Крім того, варто бути обережними у зв'язку з зливами, що наближаються.

"Подбайте про захист здоров'я від стрибків атмосферного тиску, не легковажні атмосферними процесами-Захистіть себе і своє майно, враховуючи прогноз погоди", - зазначила вона.

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