В Україні продовжаться опади у вигляді гроз і злив

Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами фахівця, негода розгуляється на сході, південному сході і в західних областях України. Злив з грозами варто очікувати вже 22 липня.

Опади в четвер не очікуються на півночі країни.