В Україні продовжаться опади у вигляді гроз і злив
Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За словами фахівця, негода розгуляється на сході, південному сході і в західних областях України. Злив з грозами варто очікувати вже 22 липня.
Опади в четвер не очікуються на півночі країни.
"Температура повітря 22 липня в Україні - в межах +23+28 градусів", - зазначила Діденко.
У столиці буде трохи прохолодніше-стовпчики термометрів піднімуться до 23-28 градусів. На щастя, дощів у Києві не очікується.
За словами синоптика, ви найближчі дні українці зможуть зітхнути з полегшенням, оскільки спека піде на спад. Максимальна температура в 30 градусів вище нуля буде зафіксована 25 липня на Миколаївщині.
Водночас синоптики українського гідромедцентру повідомляють, що 22 липня у південних, східних та центральних областях пройдуть грози, вночі місцями значні дощі.
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Нагадаємо, негода обрушила на українців весь гнів, вода затопила будинки: кадри потопу.
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