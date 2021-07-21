З'явилися подробиці загадкової загибелі подружжя у Кривому Розі

У Кривому Розі на вулиці Алексєєва, 33 знайшли тіла подружжя - 50-річної жінки та 51-річного чоловіка. Плавали в кривавій воді в басейні, розташованому на території будинку. Біля них у воді плавала ікона і букет.

Про це пише місцевий ресурс "Наше місто" з посиланням на свої джерела.

Загиблих людей 19 липня знайшов 82-річний батько жінки. Відомо також, що у воді була кров, а на дні басейну лежав ніж.

В ході слідства було встановлено, що подружжя не проживало разом, і перебували на стадії розірвання шлюбу. Крім того, сусіди розповіли, що чоловік часто бив свою дружину, неодноразово погрожував її вбити і страждав психічними розладами.

Поліцейські з'ясували, що жінка померла, захлинувшись водою. На тілі чоловіка виявили два ножових поранення з лівого боку грудної клітини.

Як повідомляє ТСН, чоловік нібито намагався умовити дружину не розлучатися з ним, але вона не хотіла цього. Чоловік розлютився і втопив дружину, після чого наклав на себе руки.

Нагадаємо, що тіло зірки популярного телешоу знайшли під вікнами будинку, йому було всього 28 років.

Як Politeka писала, що жінка нарвалася на ніж, захищаючи коханого.

Також Politeka повідомляла, що трагедія сталася з 4-річною дитиною.