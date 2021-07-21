Лише дивом, ніхто з пішоходів не потрапив під колеса вантажівки, але все ж без постраждалих не обійшлося
У Кривому Розі вантажівка Mercedes врізалася в будівлю торгово-розважального центру Сонячна галерея. Перед цим вона протаранила припаркований легковик.
Про це повідомляє місцеве видання Первый городской.
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Попередньо було встановлено, що причиною події став епілептичний напад у водія вантажівки, через що він втратив керування, протаранив припарковану Skoda і врізався в головний вхід ТРЦ.
Разом з водієм в салоні вантажівки знаходилися двоє вантажників. Всі три людини були госпіталізовані в найближчу лікарню.
Варто відзначити, що епілептичні напади можуть виникнути внаслідок черепно-мозкової травми і перенесеної інфекції головного мозку. Крім цих причин епілепсію можуть викликати пухлини або інсульт.
Варто зазначити, що статистика смертності через ДТП в Україні сумна – в середньому 7 загиблих на день. Поліція та інші профільні відомства роблять все можливе, щоб знизити кількість ДТП, але поки статистика – складне явище.
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