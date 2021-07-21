Екологічне лихо сталося 20 липня в Києві
У Києві в Голосіївському парку на Оріхуватських ставках стався мор качок і риби. Місцевій жительці Тетяні Войнаровській вдалося зробити кілька фото з мертвими жителями водойми.
Знімками екологічного лиха вона поділилася в Facebook-спільноті "Сусід. Голосієво".
На знімках можна помітити мертві тушки риб і качок, що лежать навколо одного зі ставків. До того ж жителі Голосіївського району поскаржилися, що вода в ставках і озерах району останнім часом має неприємний запах, а в окремих водоймах в останні тижні вона змінювала свій колір на коричневий.
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Мор риби в ставках Голосієво фіксують вже не перший раз, а ось випадки загибелі качок місцеві жителі пригадати не змогли. Деякі навіть припустили, що качок хтось отруїв.
Варто відзначити, що найбільш благополучні в плані мору риби невеликі швидкі струмки і річки з великою кількістю джерел і перекатів по руслу водотоку. Такі водойми населяють види риб, найменш стійкі до дефіциту кисню: форель струмкова, харіус європейський і підкам'янник.
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