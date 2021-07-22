В результаті аварії загинула сім'я з Вінницької області
На трасі Київ-Чоп 20 липня водій Opel Vectra вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з машиною Mazda 6. У ній їхала з відпочинку в Карпатах сім'я з двома дітьми.
Як повідомляє Zaxid.net, винуватцем цієї смертельної ДТП може бути 24-річний Роман Кашаник, племінник колишнього мера Сколе Володимира Москаля.
Що винуватцем ДТП є саме Кашаник підтвердили кілька джерел інформації. Зокрема, про це розповіли журналістам медики та правоохоронці. Зараз хлопець перебуває в реанімації, але загрози для життя немає.
73-річна Ротару приголомшила виглядом поруч з єдиним сином: "Той випадок, коли мама виглядає молодшою"
Полякова на всю країну похвалилася розкішним особняком з яхтою, лазнею і купіллю: "Круто, друзі"
Ексдружина Позитива після розлучення змінилася до невпізнання, навіть Астаф'єва не встояла: "Фух, амінь"
Обірвалося життя легендарного співака і актора: "Не дожив рівно тиждень до дня народження"
"Затопить серйозно": Україна стане епіцентром стихії в Європі, попередження синоптика
Місцеві жителі розповіли, що часто помічали, як хлопець їздив за кермом у нетверезому стані. У день ДТП його теж бачили п'яним.
"Малий мажор цей запійний, любив п'яним сідати за кермо. У цей день вранці він п'яним їздив по Сколе, - розповів місцевий.
При цьому поліція ще офіційно не підтвердила наявність алкоголю в його крові.
Варто відзначити, що в результаті аварії двоє людей померли: пасажирка Mazda загинула на місці, а її 10-річний син – в лікарні. Її чоловіка і дочку терміново госпіталізували в найближчу лікарню.
Нагадаємо, що на київській трасі перекинулася маршрутка з пасажирами, кадри ДТП.
Як повідомляла Politeka, танк перекинувся і впав на вежу посеред дороги: фото ДТП.
Також Politeka писала, що нещастя сталося з матір'ю і донькою на одеській трасі: кадри ДТП.