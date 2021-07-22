В результаті аварії загинула сім'я з Вінницької області

На трасі Київ-Чоп 20 липня водій Opel Vectra вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з машиною Mazda 6. У ній їхала з відпочинку в Карпатах сім'я з двома дітьми.

Як повідомляє Zaxid.net, винуватцем цієї смертельної ДТП може бути 24-річний Роман Кашаник, племінник колишнього мера Сколе Володимира Москаля.

Що винуватцем ДТП є саме Кашаник підтвердили кілька джерел інформації. Зокрема, про це розповіли журналістам медики та правоохоронці. Зараз хлопець перебуває в реанімації, але загрози для життя немає.

Місцеві жителі розповіли, що часто помічали, як хлопець їздив за кермом у нетверезому стані. У день ДТП його теж бачили п'яним.

"Малий мажор цей запійний, любив п'яним сідати за кермо. У цей день вранці він п'яним їздив по Сколе, - розповів місцевий.

При цьому поліція ще офіційно не підтвердила наявність алкоголю в його крові.

Варто відзначити, що в результаті аварії двоє людей померли: пасажирка Mazda загинула на місці, а її 10-річний син – в лікарні. Її чоловіка і дочку терміново госпіталізували в найближчу лікарню.

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