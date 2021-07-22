У Львові обірвалося життя українського лікаря-хірурга
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили на Facebook-сторінці Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.
"На 57 - му році життя помер лікар-хірург дитячий ігор Павлик, який працював у нашому Центрі протягом 27 років", - йдеться в повідомленні.
Його напрямками роботи була урологія - пороки розвитку сечостатевої системи, загальна хірургія, пластична хірургія.
73-річна Ротару приголомшила виглядом поруч з єдиним сином: "Той випадок, коли мама виглядає молодшою"
Градом розміром з яблуко засипає Україну, дерева виривало з корінням: кадри стихії
"Таких більше не буде": не стало творця культової саги, хвороба виявилася сильнішою
На особняк Горбунова і Осадчої обрушилася потужна стихія: «Дивіться, що робиться...»
Мама Дана Балана "запалила" зі священником в Італії: "А йому можна так себе поводити…"
Українці та колеги висловили свої співчуття рідним хірурга.
"Вічна пам'ять... Знав Ігоря ще з Інституту. Хороший був товариш, нехай спочиває з Богом...", "Вічна пам'ять і співчуття рідним!", "Ігор Васильович був прекрасним хірургом і доброю і чуйною людиною. Нехай спочиває з миром", " Ігор Васильович ... був справжнім професіоналом, чуйною, доброю, інтелігентною людиною. Щира подяка за добре серце", - писали в коментарі під постом.
Нагадаємо, що обірвалося життя відомого українського музиканта
Як повідомляла Politeka, відомий режисер у муках встиг залишити передсмертне послання
Також Politeka писала, що молодий актор помер у лікарні, близькі звинувачують лікарів