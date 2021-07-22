У Львові обірвалося життя українського лікаря-хірурга

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили на Facebook-сторінці Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.

"На 57 - му році життя помер лікар-хірург дитячий ігор Павлик, який працював у нашому Центрі протягом 27 років", - йдеться в повідомленні.

Його напрямками роботи була урологія - пороки розвитку сечостатевої системи, загальна хірургія, пластична хірургія.



Українці та колеги висловили свої співчуття рідним хірурга.

"Вічна пам'ять... Знав Ігоря ще з Інституту. Хороший був товариш, нехай спочиває з Богом...", "Вічна пам'ять і співчуття рідним!", "Ігор Васильович був прекрасним хірургом і доброю і чуйною людиною. Нехай спочиває з миром", " Ігор Васильович ... був справжнім професіоналом, чуйною, доброю, інтелігентною людиною. Щира подяка за добре серце", - писали в коментарі під постом.



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