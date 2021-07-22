Во Львове оборвалась жизнь украинского врача-хирурга

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-страничке Западноукраинского специализированного детского медицинского центра.

"На 57-м году жизни скончался врач-хирург детский Игорь Павлик, который работал в нашем Центре на протяжении 27 лет", - говорится в сообщении.

Его направлениями работы была урология – пороки развития мочеполовой системы, общая хирургия, пластическая хирургия.



Украинцы и коллеги выразили свои соболезнования родным хирурга.

"Вечная память... Знал Игоря еще с института. Хороший был товарищ, пусть покоится с Богом...", "Вечная память и соболезнования родным!", "Игорь Васильевич был прекрасным хирургом и добрым и отзывчивым человеком. Пусть покоится с миром", "Игорь Васильевич ... был настоящим профессионалом, отзывчивым, добрым, интеллигентным человеком. Искренняя благодарность за доброе сердце", - писали в комментарии под постом.



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