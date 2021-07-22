Намагалася втекти з місця, але не вийшло

Прибулі на місце правоохоронці відвезли її

У середу, 21 липня, суддя Колегаєва Світлана в стані алкогольного сп'яніння влаштувала ДТП на Оболоні в Києві. У мережі опублікували відео, де, за словами очевидця, вона з компаньйоном намагалася втекти з місця вже іншої аварії, і теж в нетверезому вигляді.

Про це проінформував "Київ Оперативний".

Перебуваючи за кермом кросовера суддя не впоралася з керуванням, в результаті чого автомобіль вилетів на тротуар з дороги і ледь не збив людей, після чого врізався в стовп. На місці зібралося безліч людей, які хотіли влаштувати самосуд над водієм.

Як зазначили на Facebook-сторінці ЗупиниЛося цю справу вже намагаються "зам'яти".

Прибулі на місце правоохоронці відвезли суддю на медичний огляд, так як вона мала явні ознаки алкогольного сп'яніння.

За словами очевидця, суддя попалася не вперше за п'яним водінням. Так, нібито кілька днів тому вона пошкодила двері іншого авто на вулиці Московська, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, і намагалася втекти з місця події.

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