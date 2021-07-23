Популярний український курорт затопило - є жертви негоди
Так, у Бердянську 22 липня пройшла сильна злива, повідомляє "Про Бердянськ".
Сильні дощі почалися о 16.00 і протягом декількох годин повністю затопили місто, рух транспорту зупинився.
Центр і всі мікрорайони міста виявилися затопленими.
Трагедія сталася на перехресті проспекту Перемоги та вулиці Богуславського в Бердянську.
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За попередніми даними через обрив дроту, який впав у калюжу, загинули двоє перехожих.
Станом на 20: 00 тіла загиблих залишалися у воді.
Медики швидкої і рятувальники чекали електриків, які відключили напругу і можна було б дістати тіла з води.
Нагадаємо, внаслідок негоди в Україні виявилися підтоплені будинки і дороги.
У Рахівському районі Закорпатської області через зливи піднялася вода в місцевих потоках, що призвело до підтоплення житлових будинків і автомобільних доріг.
Було підтоплено 22 домогосподарств та 3 підвальні приміщення житлових будинків у смт Ясіня та селі Лазещина.
Крім цього, відбувся вилив води на автодорогу державного значення Н 09 "Мукачево-Рогатин-Львів" поблизу смт Ясіня протяжністю 30 м.
Також пошкоджено дорожнє покриття по вул.стьобний в смт Ясіня та дорогу місцевого значення (близько 35 м.) в с. Богдан.
Станом на вечір суботи відрізаними від автомобільного сполучення залишалися близько 400 дворів у смт Ясіня.
Для ліквідації наслідків стихії залучено 4 одиниці техніки та 14 рятувальників, які здійснюють відкачування води з підтоплених приміщень.
До слова, негода обрушила на українців весь гнів, вода затопила будинки: кадри потопу.
Як повідомляла Politeka, стихія розбушувалася на Одещині, з'явилося відео: "Смерч, дощ і град"
Також Politeka писала, що Київ пішов під воду, затоплено метро: кадри найпотужнішої атаки стихії.