Раптово не стало українського медика і вченого
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили на Facebook-сторінці "Української Академії дерматовенерології".
Маврова Геннадія Івановича був доктором медичних наук, професором, завідувача відділу ІПСШ / ВІЛ ДУ "Інституту дерматології та венерології НАМН України".
Маврова Геннадія Івановича був доктором медичних наук, професором, завідувача відділу ІПСШ / ВІЛ ДУ "Інституту дерматології та венерології НАМН України".
"Несподівана смерть Геннадія Івановича-втрата для рідних, близьких, для колег і друзів. Висловлюємо всім свої щирі співчуття!",- йдеться в повідомленні.
Колеги кажуть, що він був людиною глибокого розуму та інтелекту, вмілим керівником, наставником і порадником.
Українці та колеги висловили свої співчуття його рідним та близьким.
"Такий молодий .... !!! Царство Небесне!", "Світла пам'ять. щирі співчуття", "Світла пам'ять, Земля пухом ... співчуття рідним", - писали в коментарях під постом.
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