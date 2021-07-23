Раптово не стало українського медика і вченого
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили на Facebook-сторінці "Української Академії дерматовенерології".

Маврова Геннадія Івановича був доктором медичних наук, професором, завідувача відділу ІПСШ / ВІЛ ДУ "Інституту дерматології та венерології НАМН України".
"Несподівана смерть Геннадія Івановича-втрата для рідних, близьких, для колег і друзів. Висловлюємо всім свої щирі співчуття!",- йдеться в повідомленні.

Колеги кажуть, що він був людиною глибокого розуму та інтелекту, вмілим керівником, наставником і порадником.

Українці та колеги висловили свої співчуття його рідним та близьким.

"Такий молодий .... !!! Царство Небесне!", "Світла пам'ять. щирі співчуття", "Світла пам'ять, Земля пухом ... співчуття рідним", - писали в коментарях під постом.

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