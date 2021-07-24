У Польщі на дорозі трапилася аварія із загиблими та постраждалими українцями

Смертельна ДТП сталася вранці на трасі поблизу міста Радомсько. Там зіткнулися легковий автомобіль Nissan Quashquai з пасажирським мікроавтобусом Volkswagen. У салоні автобуса перебували 9 осіб, сім з яких-громадяни України, повідомляє польське видання TVN24

Один українець загинув, інших госпіталізували в лікарню з різними травмами. Троє з них перебувають у важкому стані. Про це повідомив радник-посланника посольства в Польщі Олег Куця.

"У медичних закладах перебувають четверо громадян України. Двох з виписали з лікарні. На жаль, є сумна новина про те, що один громадянин України в результаті ДТП загинув", - заявив він.

Причиною аварії, як встановили правоохоронці, став легковик, який несподівано вилетів на зустрічну смугу. За кермом автомобіля перебувала п'яна 36-річна місцева жителька (тест на алкоголь показав 4 проміле)

Удар після зіткнення був настільки сильним, що обидва транспорти опинилися в канавах з різних сторін.

Нагадаємо, що мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП на польській трасі, багато поранених: перші деталі та кадри

Як повідомляла Politeka, вантажівка влетіла в автобус, всередині знаходилося 40 пасажирів.

Також Politeka писала, що у Дніпрі водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.