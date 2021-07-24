У Польщі на дорозі трапилася аварія із загиблими та постраждалими українцями
Смертельна ДТП сталася вранці на трасі поблизу міста Радомсько. Там зіткнулися легковий автомобіль Nissan Quashquai з пасажирським мікроавтобусом Volkswagen. У салоні автобуса перебували 9 осіб, сім з яких-громадяни України, повідомляє польське видання
Один українець загинув, інших госпіталізували в лікарню з різними травмами. Троє з них перебувають у важкому стані. Про це
"У медичних закладах перебувають четверо громадян України. Двох з виписали з лікарні. На жаль, є сумна новина про те, що один громадянин України в результаті ДТП загинув", - заявив він.
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Причиною аварії, як встановили правоохоронці, став легковик, який несподівано вилетів на зустрічну смугу. За кермом автомобіля перебувала п'яна 36-річна місцева жителька (тест на алкоголь показав 4 проміле)
Удар після зіткнення був настільки сильним, що обидва транспорти опинилися в канавах з різних сторін.
Нагадаємо, що мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП на польській трасі, багато поранених: перші деталі та кадри
Як повідомляла Politeka, вантажівка влетіла в автобус, всередині знаходилося 40 пасажирів.
Також Politeka писала, що у Дніпрі водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.