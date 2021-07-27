Погода в Україні після нетривалого комфортного періоду знову влаштує українцям випробування

Як пише Politeka.net, у вівторок в Україну повернеться сильна спека, яка вдарить по регіонах з новою силою. Згідно з даними Укргідрометцентру, 27 липня температура в окремих областях підніметься до 32-34 градусів. При цьому опади очікуються тільки в західних регіонах.

Найспекотніше у вівторок буде в південних областях. Для українців, які відпочивають біля моря, погода буде вельми сприятливою. Дощів не передбачається, тому висока температура буде відчуватися особливо сильно.

У центральних і східних областях буде на пару градусів прохолодніше, але набагато спекотніше, ніж було в останній тиждень. Втім, вже через день в Центр прийдуть дощі, які трохи поліпшать ситуацію.

У західних регіонах у вівторок очікуються несприятливі погодні умови, пов'язані з грозовими дощами, градом і шквалами вітру. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій навіть зробили термінове попередження для місцевих жителів.

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