Погода в Украине после непродолжительного комфортного периода вновь устроит украинцам испытания

Как пишет Politeka.net, во вторник в Украину вернется сильная жара, которая ударит по регионам с новой силой. Согласно данным Укргидрометцентра, 27 июля температура в отдельных областях поднимется до 32-34 градусов. При этом осадки ожидаются только в западных регионах.

Жарче всего во вторник будет в южных областях. Для украинцев, которые отдыхают возле моря, погода будет весьма благоприятной. Дождей не предвидится, поэтому высокая температура будет ощущаться особенно сильно.

В центральных и восточных областях будет на пару градусов прохладнее, но намного жарче, чем было в последнюю неделю. Впрочем, уже через день в Центр придут дожди, которые немного улучшат ситуацию.

В западных регионах во вторник ожидаются неблагоприятные погодные условия, связанные с грозовыми дождями, градом и шквалами ветра. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям даже сделали срочное предупреждение для местных жителей.

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