Нам потрібно підготуватися до більш рекордних піків спеки, які набагато перевершать попередні рекорди

Людству в наступні десятиліття доведеться мати справу з більш інтенсивними періодами аномальної спеки.

Таке дослідження було зроблено вищою технічною школою Цюріха, опублікованого в журналі Nature Climate Change, пише "Інтерфакс-Україна".

Згідно з дослідженням, при сценарії з високими показниками викидів газів рекордні періоди спеки можуть траплятися від двох до семи разів частіше в 2021-2050-і роки, а в 2051-2080-і роки - від трьох до 21 рази частіше.

Було також встановлено, що Земля тепер "прогрівається" на 0,18 градусів за Цельсієм за десятиліття - швидше, ніж спостерігалося в попередні 40 років.

Результати дослідження вказують на необхідність якнайшвидшого скорочення викидів парникових газів.

Варто відзначити, що грудень 2021 року буде в Україні суворим і морозним, з крижаними дощами в першій декаді і невеликим снігом у другій. До кінця місяця очікується справжня зима - з морозами і снігопадами.

Що стосується січня, то він почнеться з потепління. Хоча вже до Старого Нового року 14 січня прийдуть морози, які затримаються до 19-го числа.

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