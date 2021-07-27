Українка потрапила в лікарню після візиту до перукаря
Як передає Politeka.net, подробиці того, що сталося постраждала розповіла в сюжеті "ТСН"(щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
18-річна Анастасія хотіла пофарбувати волосся і записалася до майстра, яка працювала "на дому".
Під час процедури мілірування у неї різко запекла шкіра, але фольгу з волосся пакетики зняла не відразу.
За її словами, таке відчуття є нормою, але коли у дівчини вже не було сил терпіти, майстер також запідозрила недобре.
За її словами, таке відчуття є нормою, але коли у дівчини вже не було сил терпіти, майстер також запідозрила недобре.
Спочатку жінка вирушила з Настею в лікарню, повернула гроші за фарбування і дала 350 гривень на ліки, але пізніше заблокувала її номер в телефоні.
У підсумку у дівчини діагностували сильний хімічний опік і тепер їй потрібна пересадка шкіри на голові.
У поліції вже з'ясували, що "перукар" не має профільної освіти і взагалі не зареєстрована як підприємець.
Тепер постраждала має намір подавати до суду на "майстра".
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