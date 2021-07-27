Українка потрапила в лікарню після візиту до перукаря





Як передає Politeka.net , подробиці того, що сталося постраждала розповіла в сюжеті " ТСН "(щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

18-річна Анастасія хотіла пофарбувати волосся і записалася до майстра, яка працювала "на дому".

Під час процедури мілірування у неї різко запекла шкіра, але фольгу з волосся пакетики зняла не відразу.



За її словами, таке відчуття є нормою, але коли у дівчини вже не було сил терпіти, майстер також запідозрила недобре.



Спочатку жінка вирушила з Настею в лікарню, повернула гроші за фарбування і дала 350 гривень на ліки, але пізніше заблокувала її номер в телефоні.

У підсумку у дівчини діагностували сильний хімічний опік і тепер їй потрібна пересадка шкіри на голові.

У поліції вже з'ясували, що "перукар" не має профільної освіти і взагалі не зареєстрована як підприємець.

Тепер постраждала має намір подавати до суду на "майстра".