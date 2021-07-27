Синоптики розповіли, чого українцям варто очікувати від погоди в серпні

Як пишуть "Факти", серпень в Україні буде спекотним тільки перші два тижні. А далі українцям варто готуватися до різкого похолодання.

Так, на Півдні до 14 серпня стовпчики термометрів показуватимуть +31-34°. Із 15 серпня почнеться похолодання і температура триматиметься на рівні +24-26°.

На Київщині із 1 до 5 серпня температура триматиметься на рівні +31-33° та +28-30° – із 6 до 12 серпня. Із 15 серпня очікується спад спеки до +26-28°. Починаючи з 19 серпня, температура повітря продовжить знижуватись і до кінця місяця стовпчики термометрів показуватимуть +21-23°.

Температура в інших областях країни не суттєво відрізнятиметься від столичного регіону. Лише на Сході погода в серпні може бути трішки спекотнішою.

Окрім цього, синоптики прогнозують потужну бурю, яка може бути 7-8 серпня. Незначні дощі будуть на початку місяця, в середині та ближче до кінця літа.

Так, на Півдні дощі можуть пройти 2, 4, 7-8, 11, 25-26 серпня. У Київській області опади будуть 2, 7-8, 15, 22, 25, 29 серпня.

Щодо заходу країни, зокрема Карпат, робити передбачення важко, адже в горах погода може змінюватись кілька разів на добу. Багато залежить від вітру.

У серпні, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, не слід чекати на температурні рекорди, адже погода не надто відрізнятиметься від серпневої норми.

Зауважимо, що вчені говорять, що за останні пів століття тривалість літа на Землі значно збільшилася. Такі аномалії синоптики пояснюють зміною клімату - літо стає набагато довшим, а тривалість зими, осені та весни зменшується. Є прогнози, що через 100 років літо триватиме до шести місяців, а решту часу "поділять" між собою інші пори року. Науковці кажуть, що наслідки такої зміни можуть бути згубними для людей та екології, тому щоб запобігти проблемі, треба зменшити викиди парникових газів в атмосферу.

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