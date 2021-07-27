Десятки силовиків вийшли на вулиці Києва

Рятувальники Головного управління ДСНС у Києві чергують у місцях проведення хресної ходи та на Володимирській гірці, повідомляє прес-служба київського управління ДСНС

До чергування залучені піші патрулі рятувальників. Крім того, на маршруті виставлені автомобільні пожежні пости.

Всього для забезпечення безпечного проведення заходів залучено 64 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, що після проведення інструктажів поліцейські, нацгвардійці і рятувальники заступили на охорону громадського порядку під час хресної ходи в Києві.

Правоохоронці погодили свої дії, вивчили маршрути пересування віруючих та сформували додаткові резервні групи з метою негайного припинення правопорушень.

На даний момент поліція продовжує забезпечувати правопорядок, для того, щоб релігійні заходи в столиці пройшли спокійно і без порушень.

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