Десятки силовиків вийшли на вулиці Києва
Рятувальники Головного управління ДСНС у Києві чергують у місцях проведення хресної ходи та на Володимирській гірці, повідомляє прес-служба київського управління ДСНС
До чергування залучені піші патрулі рятувальників. Крім того, на маршруті виставлені автомобільні пожежні пости.
Всього для забезпечення безпечного проведення заходів залучено 64 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС.
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Нагадаємо, що після проведення інструктажів поліцейські, нацгвардійці і рятувальники заступили на охорону громадського порядку під час хресної ходи в Києві.
Правоохоронці погодили свої дії, вивчили маршрути пересування віруючих та сформували додаткові резервні групи з метою негайного припинення правопорушень.
На даний момент поліція продовжує забезпечувати правопорядок, для того, щоб релігійні заходи в столиці пройшли спокійно і без порушень.
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