Чоловіки навіть нічого не сказали, а просто накинулися

Біля пам'ятника Шевченку у Львові 5 молодих людей побили поета Сергія Савіна та музиканта Максима Вербу. Зловмисники спочатку застосували газовий балончик. Потім побили і обікрали.

Як розповів Савін на своїй сторінці в Facebook нападники - молоді люди віком 20-25 років.

Поет зазнав хімічних опіків першого ступеня. Також у нього сильно розбитий ніс. У музиканта - рана на голові.

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Письменник каже, що за ними спостерігали давно. Ще тоді, коли Савін читав вірші на Площі Ринок. Це вони побачили на камерах відеоспостереження.

"Між нами і нападниками не було ніякого діалогу. Жодної розмови. Жодного слова. Що просто обурює, тому що причин силового і сльозогінного втручання – 0 цілих, 0 десятих", - зазначив він.

Однак Савін підозрює, що на них напали через те, що він поетично назвав Максима Вербу "коханим другом". Зловмисники, мабуть, подумали, що чоловіки належать до ЛГБТ-спільноти. Тому вчинили напад через дискримінацію.

На думку Савіна, це не є причиною, щоб бити і грабувати людей. Навіть якби він висловив підтримку геям і лесбіянкам. При тому Савін підкреслює, що є "чистим націоналістом" і "нічого не має до гомосексуальних впливів".

Постраждалі пройшли медобстеження і написали заяви у відділенні поліції. Менш ніж за добу зловмисників знайшли. Передбачуваних злочинців можуть посадити у в'язницю від 4 до 6 років.

Нагадаємо, що жінка нарвалася на ніж, захищаючи коханого.

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