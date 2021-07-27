У Запоріжжі на острові Хортиця сталася пожежа

Як передає Politeka.net, про це повідомив генеральний директор заповідника Максим Остапенко.

"Сумна новина! Великий підпал Хортиці (сильний вітер все ускладнює). Пожежники та працівники заповідника на місці", - йдеться в повідомленні.

Фотограф із Запоріжжя Олексій Толмачов опублікував на своїй сторінці в Facebook перші фото з місця.

У коментарях під постом Максим Остапенко повідомив, що пожежу вдалося локалізувати, а в пресс-службі Нацполіції Запорізької області вже повідомили, що на місце пожежі виїхала слідчо-оперативна група.

Варто зазначити, що з початку пожежонебезпечного періоду в 2021 співробітники сектору охорони природи національного заповідника «Хортиця» здійснюють дистанційний протипожежний моніторинг території О.Хортиця з використанням квадрокоптера.

У дні з найбільш небезпечними погодними умовами здійснюється щогодинний огляд території острова Хортиця з Центральної його частини.

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