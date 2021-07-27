У Києві чоловік влаштував погром на Алеї Героїв Небесної Сотні Як передає Politeka.net , про це повідомили в поліції столиця. Інцидент стався в ніч з 26 на 27 липня. До патрульних звернулися очевидці, і повідомили, що невідомий руйнує клумби. Поліцейським вдалося затримати хулігана. Ним виявився 41-річний уродженець Донецької області. Причину свого вчинку він пояснити не міг. Інцидент кваліфікували як"дрібне хуліганство". Порушнику тепер загрожує до п'ятнадцяти діб адміністративного арешту.

Раніше ми повідомляли, що у Хмельницькому дівчина станцювала на пам'ятнику Героям Небесної Сотні.

Вона кружляла, танцювала і сиділа на монументі.



