У Києві чоловік влаштував погром на Алеї Героїв Небесної Сотні
Як передає Politeka.net, про це повідомили в поліції столиця.
Інцидент стався в ніч з 26 на 27 липня. До патрульних звернулися очевидці, і повідомили, що невідомий руйнує клумби.
Поліцейським вдалося затримати хулігана.
Ним виявився 41-річний уродженець Донецької області. Причину свого вчинку він пояснити не міг.
Інцидент кваліфікували як"дрібне хуліганство". Порушнику тепер загрожує до п'ятнадцяти діб адміністративного арешту.
Раніше ми повідомляли, що у Хмельницькому дівчина станцювала на пам'ятнику Героям Небесної Сотні.
Вона кружляла, танцювала і сиділа на монументі.
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За словами автора відео, дівчина попросила, щоб її не чіпали і пішли. Більш того, вона стверджувала, що таким чином висловлює Героям повагу.
Нагадаємо, у гуртожитку столичного університету стався дебош.
Як повідомляла Politeka раніше, у Львові дівчата танцювали на Меморіалі Героїв Небесної Сотні.
Раніше повідомлялося, що в Одесі вандали понівечили пам'ятник козацькому отаману.