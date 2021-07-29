У Росії госпіталізували актора Володимира Стеклова
Як передає Politeka.net, про це повідомляє Telegram-канал "Mash".
За попередньою інформацією 73-річний артист перебуває в стані середньої тяжкості.
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"Так, він госпіталізований, його відвезли на швидкій", - в коментарі російським ЗМІ поділився представник актора.
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Це мінімальний добовий приріст у липні: Востаннє менше значення фіксувалося 30 червня, коли за 24 години захворіли 21 тис.осіб. Всього до 27 липня загальне число хворих в країні досягло 6,172 млн.
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Як повідомляла Politeka, перестало битися серце зірки серіалів "Роксолана " і" папік", що відомо:"велика втрата".
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