У Росії госпіталізували актора Володимира Стеклова

Як передає Politeka.net, про це повідомляє Telegram-канал "Mash".

За попередньою інформацією 73-річний артист перебуває в стані середньої тяжкості.

У лікарні Стеклов потрапив з діагнозом ковід - в актора уражено 50% легенів.

"Так, він госпіталізований, його відвезли на швидкій", - в коментарі російським ЗМІ поділився представник актора.





Варто відзначити, що за минулу добу в Росії виявили 23 032 нових випадки захворювання-19

Це мінімальний добовий приріст у липні: Востаннє менше значення фіксувалося 30 червня, коли за 24 години захворіли 21 тис.осіб. Всього до 27 липня загальне число хворих в країні досягло 6,172 млн.

Нагадаємо, пішов з життя Володимир Меньшов: медики боролися до останнього, деталі

Як повідомляла Politeka, перестало битися серце зірки серіалів "Роксолана " і" папік", що відомо:"велика втрата".

Також Politeka писала, що тіло відомого радянського актора знайшли у власній квартирі: "не дожив до ювілею".