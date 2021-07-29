З'явився прогноз погоди на серпень в Україні

Третій місяць буде сухим і досить спекотним. Хоча в перший тиждень серпня очікуються дві невеликі майже бездощові бурі, потім опади припиняться, а стовпчик термометра з кожним днем буде повзти все вище і вище.

Про це повідомляє Укргідрометцентр і народний синоптик Леонід Горбань для ТСН.

Найімовірніше, що прохолодніше буде на Заході, а в інших регіонах можливо до 20 жарких днів, а на півдні – майже весь місяць виявиться дуже жарким і сухим. При цьому не доводиться очікувати, що Україну продовжать заливати дощі, період сильних дощів пройшов.

Так, середня місячна температура серпня передбачається на рівні 25-30°, в Карпатах 16-18°, що на вище кліматичної норми. При цьому кількість опадів буде в межах кліматичної норми, зазначають синоптики. Так, їх місячна кількість в країні очікується на рівні 31-80 мм, На Прикарпатті місцями 95-99 мм.

За прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня вдень в середині серпня може бути під 40 градусів при майже повній відсутності хмар. Після 18-го ненадовго "запахне осінніми днями", температура на 2-3 дні різко знизиться до 20-22 градусів під впливом холодного антициклону.

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