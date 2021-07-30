У Київському метрополітені сталася серйозна бійка

У метрополітені Києва сталася бійка між двома пасажирами. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на ЗМІ.

Бійка сталася через захисну медичну маску. Один з пасажирів не хотів надягати її, і іншому це дуже не сподобалося.

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ЗМІ опублікувало відео, на якому видно, що чоловік у масці підходить до пасажира. Той починає просити його надіти маску. На що інший пасажир б'є його з ноги в живіт. Після чого, чоловік у масці агресивно відповів йому кількома сильними ударами по голові.

Решта пасажирів залишалися на своїх місцях і не лізли в бійку.

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