У Туреччині лісові пожежі досягли популярних курортів, українцям радять утриматися від відпочинку

Міністерство закордонних справ України у зв'язку з посиленням пожеж у Туреччині рекомендує українцям не їздити туди. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на МЗС України.

28 липня були спровоковані аномальною спекою масштабні лісові пожежі. Серед регіонів, яких це торкнулося-Анталія, Адана, Мерсін, Мугла. Ці провінції є популярними курортами для українців.

На боротьбу з пожежами спрямовані всі протипожежні ресурси Туреччини. Також, варто відзначити, що Україна направила в місця лісових пожеж два пожежні літаки ДСНС.

"З урахуванням непередбачуваного подальшого розвитку надзвичайної ситуації закликаємо громадян України утриматися від поїздок в уражених стихією регіонів.", заявляє Міністерство закордонних справ України.

Влада Туреччини припускає, що боротьба з лісовими пожежами продовжиться до 3 серпня. На 29 липня повідомили про 183 загиблих в результаті пожежі. Українців серед них не було.

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