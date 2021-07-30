У Києві батько втратив маленьку дитину
29 липня зник 5-річний хлопчик з проблемами здоров'я. Про це заявив батько в поліцію. Про це повідомляє Politeka.net, посилаючись телеграм-канал Патрульної поліції Києва.
"Я відійшов на кілька хвилин і за цей час син пропав. Допоможіть", повідомив батько поліції.
Як розповіла мати дитини, її чоловік прогулювався з сином на території школи на вулиці Преображенська. Він залишив сина кататися на самокаті і відійшов на кілька хвилин, прийшовши на місце, сина вже не було.
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Поліцейські обстежили всю територію і незабаром знайшли 5-річного хлопчика на вулиці Протасів Яр.
З батьком дитини провели профілактичну бесіду, з метою не допустити подібних ситуацій у майбутньому.
Нагадаємо, нещодавно в Харкові загубилася дитина. Мама хлопчика пояснила, що під час прогулянки втратила 8-річного сина. До поліції надійшло повідомлення, що на вулиці світлій перехожі виявили хлопчика, який був схожий за описом. За його словами, він не зміг знайти дорогу додому. Мамі повернули хлопчика і провели з нею виховну бесіду.
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