Чергова ДТП із загиблими та постраждалими сталася в Україні
Трагічна аварія трапилася ввечері в суботу, 31 липня, в селі Мохнатин Новобілоуської ОТГ, що в Чернігівській області.
Там іномарка на великій швидкості влетіла в приватний будинок. Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу місцевої
За даними правоохоронців, в салоні автомобіля перебувало 5 осіб: двоє чоловіків, які загинули на місці і три жінки - вони госпіталізовані в лікарню з різними травмами.
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Як з'ясувалося пізніше, за кермом іномарки перебувала 18-річна дівчина, яка не впоралася з керуванням. Вона жива.
У поліції повідомили, що за фактом загибелі людей порушено кримінальну справу.
Якщо провину молодої дівчини доведуть, то вона може отримати тюремний термін від 5 до 10 років.
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