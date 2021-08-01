За кермом була молода дівчина

Чергова ДТП із загиблими та постраждалими сталася в Україні

Трагічна аварія трапилася ввечері в суботу, 31 липня, в селі Мохнатин Новобілоуської ОТГ, що в Чернігівській області.

Там іномарка на великій швидкості влетіла в приватний будинок. Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу місцевої поліції .

За даними правоохоронців, в салоні автомобіля перебувало 5 осіб: двоє чоловіків, які загинули на місці і три жінки - вони госпіталізовані в лікарню з різними травмами.

Як з'ясувалося пізніше, за кермом іномарки перебувала 18-річна дівчина, яка не впоралася з керуванням. Вона жива.

У поліції повідомили, що за фактом загибелі людей порушено кримінальну справу.

Якщо провину молодої дівчини доведуть, то вона може отримати тюремний термін від 5 до 10 років.

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