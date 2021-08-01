Автокатастрофа забрала життя висхідної зірки футбольного клубу
Трагедія розігралася ввечері в п'ятницю, 30 липня.
16-річний футболіст чинного чемпіона Нідерландів-клубу "Аякс" Ноа Гассер розбився в автомобілі. Також з футболістом в машині знаходився його старший брат. Про це повідомляє видання De Telegraaf.
Як стало відомо, авто в якому їхали хлопці раптово вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з таксі. Брати загинули, а водій таксі був госпіталізований в лікарню з травмами. Подробиці про його стан не повідомляються.
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У зв'язку зі скорботою футбольний клуб Амстердама Аякс одягне траурні пов'язки, в спорткомплексі De Toekomst. Також приспустять прапори, а перед початком матчу загиблого гравця вшанують хвилиною мовчання.
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