Хлопцеві було всього 16 і його називали висхідною зіркою футболу

Автокатастрофа забрала життя висхідної зірки футбольного клубу

Трагедія розігралася ввечері в п'ятницю, 30 липня.

16-річний футболіст чинного чемпіона Нідерландів-клубу "Аякс" Ноа Гассер розбився в автомобілі. Також з футболістом в машині знаходився його старший брат. Про це повідомляє видання De Telegraaf.

Як стало відомо, авто в якому їхали хлопці раптово вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з таксі. Брати загинули, а водій таксі був госпіталізований в лікарню з травмами. Подробиці про його стан не повідомляються.

У зв'язку зі скорботою футбольний клуб Амстердама Аякс одягне траурні пов'язки, в спорткомплексі De Toekomst. Також приспустять прапори, а перед початком матчу загиблого гравця вшанують хвилиною мовчання.

Раніше ми повідомляли, що чергове ДТП із загиблими і постраждалими сталося в Україні.

Трагічна аварія трапилася ввечері в суботу, 31 липня, в селі Мохнатин Новобілоуської ОТГ, що в Чернігівській області.

Там іномарка на великій швидкості влетіла в приватний будинок.

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Як повідомляла Politeka, вантажівка влетіла в автобус, всередині знаходилося 40 пасажирів.

Також Politeka писала, що у Дніпрі водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.