В курортному селищі Кирилівка зіткнулися два морських транспорту

1 липня в українському курортному селищі Кирилівка Запорізької області сталося зіткнення водного транспорту. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на РИА-Мелітополь.

В результаті зіткнення гідроскутера і надувного "банана" постраждали 4 людини. Серед них 2 чоловіки - 30 і 41 роки, 41-річна жінка і 9-річна дитина.

Госпіталізували двох осіб - 30-річного чоловіка із закритою травмою поперекового відділу та 41-річну жінку із закритою травмою правого стегна. Іншим співробітники швидкої надали допомогу на місці.

На місці події працювали 2 фельдшерські бригади. Поліція не даавала офіційного коментаря.

Нагадуємо, на українському курорті зафіксували небезпечну хворобу. У селі Чорне поле кіт покусав 4-ох людей. Як виявилося пізніше, він хворів на сказ. Подружня пара перебуває на лікуванні, а в селі ввели карантинні обмеження. Також, вирішили прищепити від сказу місцевих тварин.

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