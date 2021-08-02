Збиток у кілька мільйонів гривень

Служба безпеки України розкрила схему розкрадання грошей

У Тернопільській області СБУ розкрила схему привласнення бюджетних коштів. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу СБУ.

Чиновники будівельної компанії при виконанні робіт з реконструкції лікувального корпусу та будівництва приймального відділення для учасників АТО / ОСС завищили вартість робіт на 15.5%.

Як повідомляє прес-служба, загальна сума збитку становить понад 3,3 мільйона гривень.

За даними слідства, у 2017 році комунальне підприємство оголосило тендер на виконання робіт з реконструкції лікувального корпусу обласного наркологічного диспансеру та добудови приймального відділення. За рахунок цього передбачалося поліпшити якість надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО/Росс . Договірна вартість робіт склала майже 21 мільйон гривень.

В ході виконання замовлення посадові особи компанії, яка виграла тендер, підробляли акти виконаних робіт. Ділки вносили завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт. Таким чином завищили вартість ремонту на 15.5%. І це призвело до» заморожування " будівництва в 2019 році.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу власнику компанії.

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