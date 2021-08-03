В Україні нарешті спаде спека, яка такий тривалий час мучила українців
Як пише Politeka.net з посиланням на Укргідрометцентр, у вівторок в Україні знизиться температура. Практично у всіх областях спека спаде, а в деякі регіони прийдуть грозові дощі. Висока температура затримається тільки в східних областях.
За прогнозами синоптиків, дощі 3 серпня очікуються в східних і південних регіонах. Також опади будуть у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
На заході температура повітря опуститься до 23-26 градусів. Вночі очікується 12-14 градусів. Ближче до Центру температура буде трохи вище, але залишиться такою ж комфортною. У Києві очікується 25-27 градусів, а в інших областях температура може піднятися до 28 градусів.
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У південних і східних областях, незважаючи на дощі, у вівторок буде спекотно. Там буде зберігатися температура в межах 29-31 градуса. Найспекотніше буде на крайньому Сході. Там стовпчики термометра прогріються до 33-35 градусів.
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