Погода буде сильно відрізнятися в залежності від області

В Україні нарешті спаде спека, яка такий тривалий час мучила українців

Як пише Politeka.net з посиланням на Укргідрометцентр, у вівторок в Україні знизиться температура. Практично у всіх областях спека спаде, а в деякі регіони прийдуть грозові дощі. Висока температура затримається тільки в східних областях.

За прогнозами синоптиків, дощі 3 серпня очікуються в східних і південних регіонах. Також опади будуть у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

На заході температура повітря опуститься до 23-26 градусів. Вночі очікується 12-14 градусів. Ближче до Центру температура буде трохи вище, але залишиться такою ж комфортною. У Києві очікується 25-27 градусів, а в інших областях температура може піднятися до 28 градусів.

У південних і східних областях, незважаючи на дощі, у вівторок буде спекотно. Там буде зберігатися температура в межах 29-31 градуса. Найспекотніше буде на крайньому Сході. Там стовпчики термометра прогріються до 33-35 градусів.

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