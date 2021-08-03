Синоптики розповіли про погоду в Україні на осінь 2021 року

Вересень, по суті, стане продовженням серпня. Дощів буде мало, а температура буде перебувати на рівні +26 градусів. І така погода може протриматися до жовтня, однак сніг піде вже в листопаді, а температура повітря опуститься до -2 градусів.

Такий прогноз надали на сайті World-weather.

Ще 10 днів українці радітимуть теплу в перший місяць осені, проте вже в другій декаді вересня похолодає і підуть дощі. Температура повітря опуститься з + 26 до +18 градусів вдень, вночі буде мінімум + 12 градусів.

Сухий жовтень порадує тривалим "бабиним літом" в середині місяця і засмутить під кінець сильними дощами і нічними морозами. Температура повітря вдень в середньому очікується + 22... + 25 градусів, вночі похолодає до +12.

Холоди продовжаться і в листопаді, очікуються дощі і ранній сніг. А температура повітря опуститься до + 3 градусів вдень. Вночі можливі заморозки до -2 градусів.

У свою чергу Леонід Горбань зазначив, що перший тиждень вересня ще радуватиме українців теплом, проте температура повітря вже не буде настільки виснажливою. За його словами, Жовтень буде сухим, але з нічними морозами. Також можливі сильні дощі в кінці місяця. У листопаді холоди продовжаться, очікуються опади, в тому числі ранній сніг.

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