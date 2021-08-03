В Україні очікуються дощі з грозами, але не у всіх областях
Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі дні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі дні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Фахівець зазначила, що вже завтра до нас завітає циклон Henri, який принесе з собою дощі та грози.
"Спочатку несміливо, місцями, а до вечора опадів стане більше і дощі також пройдуть у Вінницькій, Житомирській, західних районах Одеської області", - повідомила Діденко.
За словами синоптика, іншим регіонам опади в середу не загрожують.
Також Діденко зазначила, температурна карта України складеться таким чином:
- На Сході та півдні +27+32 градуси.
- У західних областях + 22 + 26 градусів.
- Північ і Центр +25+29 градусів.
Синоптик попереджає, що 5-6 серпня в Україні відчутно посилиться вітер, ймовірно навіть до штормових значень.
Нагадаємо, що негода паралізувала рух поїздів в Одесі: що відомо.
Раніше Politeka писала, що синоптики повідомили про нестійку погоду в Україні: "дощі з грозами і...".
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А ще Politeka повідомляла, що в Україну мчить похолодання: де будуть дощі і грози.