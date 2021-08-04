Український регіон накрив потужну зливу з градом

Як передає Politeka.net, наслідки негоди на Рівненщині показали у сюжеті " ТСН " (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Потужний вітер ламав вікові дерева, а град практично знищив урожай людей.

Місцеві жителі кажуть, що через дощ пливло буквально все, включаючи асфальт - одну з доріг в селі розмило до невпізнання.

Перелякані люди по домівках молилися, щоб страшний ураган стих.

Величезної біди негода накоїла на городах людей. Картопля у багатьох стала непридатна до вживання - її вимило з землі.

Зараз люди прибирають двори і дивляться, що накоїла злива.

Згідно з прогнозом синоптиків, негода продовжиться тут і найближчими днями.



За даними Укргідрометцентру, 4 серпня вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях град та шквали 15-20 м /с.у цих регіонах оголошено I рівень небезпеки.

Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.

Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося хімічній.

Також Politeka повідомляла, вітер підняв у повітря дахи будинків і валив дерева: кадри негоди в Україні.