В Києві на Лісовому масиві чоловік підпал кафе
35-річний житель Києва підпалив кафе на Лісовому масиві в Києві. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу ГУНП в місті Київ.
Поліції прийшло повідомлення, що на вулиці Шолом-Алейхема підпалили кафе. Рятувальники ліквідували пожежу. А поліцейські спіймали чоловіка, який скоїв правопорушення.
Як повідомляють працівники поліції, Палій пояснив свій вчинок тим, що йому не сподобалося обслуговування в кафе, тому він вирішив підпалити заклад. Для цього він розбив вікно, вилив у приміщення запальну суміш і підпалив її.
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В результаті пожежі був пошкоджений інтер'єр залу. Там поліцейські знайшли пластикову пляшку, яку відправили на експертизу.
Палієм виявився 35-річний киянин, який раніше не був судимий. Як виявилося, чоловік був у стадії алкогольного сп'яніння. Йому світить до 10 років ув'язнення за другу частину статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна).
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