На бензин і дизельне паливо оголосили нову максимальну ціну

В Україні оприлюднили нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на Міністерство економіки України.

Розрахункові ціни для бензину підвищені з 26,64 гривень до 26,86 гривень за літр, для дизельного палива знижені з 22,25 гривень до 22,24 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,86 гривень за літр, дизельного палива - 29,24 гривень за літр.

Також, АЗС можуть встановлювати свою націнку на бензин.

Нагадаємо, тарифи в цьому опалювальному сезоні можуть зрости від 15% до 70%. Це залежить від регіону, міста чи територіальної громади. Найбільше подорожчання торкнеться тих українців, хто користується централізованим опаленням і гарячою водою.

Основна причина подорожчання тепла і води – з травня цього року самі тепловики почали купувати газ у "Нафтогазу" істотно дорожче, ніж раніше. Як повідомляють в асоціації "Укртеплокомуненерго", вже зараз в тариф може бути закладена вартість газу в 10 000 грн за тисячу кубометрів. Але ще в минулому опалювальному сезоні газ в тарифі коштував удвічі дешевше

Раніше повідомлялося, українців наздогнало нове подорожчання: встановлено нові ціни з 2 серпня

Також, нові тарифи на проїзд, підвищення пенсій та посилення карантину: що зміниться для українців у серпні

Politeka розповідала, проїзд в Україні різко подорожчає: де ціна злетить відразу в два рази, розкриті подробиці





