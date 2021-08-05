На Хмельниччині обірвалося життя українського медика
Хомич Ігор Володимирович працював дитячим отоларингологом в КНП «Старокостянтинівській багатопрофільній лікарні", пише unas.news.
"Відійшов у вічність добрий і щирий лікар, який багато років стояв на захисті здоров'я наших дітей", - йдеться в повідомленні.
Колеги відгукуються про Ігоря Володимировича лише теплими словами.
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"У цей скорботний час поділяємо невимовну печаль і тугу з рідними і близькими. Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати і висловлюємо щирі співчуття родині померлого. Вічна світла пам'ять нашому колезі...",- написали в колективі.
Причина смерті лікаря не уточнюється.
На жаль, за час пандемії в Україні померло 877 медичних працівників. І це тільки станом на червень цього року.
Нагадаємо, що обірвалося життя відомого українського музиканта
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