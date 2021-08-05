Люди просто в шоці

У Дніпрі місцеві жителі виявили купу викинутого взуття

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікували в мережі.

Як йдеться у підписі до посту, купу взуття чорного кольору, досить непоганої якості, викинули на вулиці Осінній.

Її вивантажили просто на асфальті під гаражем.

Місцеві жителі кажуть, що радом знаходиться магазин секонд-хенду і, можливо, взуття саме звідти.

Побачене не тільки здивувало, а й розсердило людей, оскільки її можна було роздати нужденним, замість того, щоб викидати.

"Безкоштовно не могли роздати. Є ж люди, яким це принесло б радість. Але, напевно, легше викинути", "Можна було просто віддати нужденним! Легше викинути!", "Нагадує фільми воєнного часу, про концтабори. Перед тим як спалювати людей, змушували їх зняти взуття", "де це? Може нужденні можуть прийти і вибрати собі?", "Поруч поліція, підвали почистили. Схоже на спецвзуття", - писали в коментарях під постом.