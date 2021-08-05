Стихія продовжує йти українськими містами
Як передає Politeka.net, черговою жертвою стихії став Хмельницький.
Місцеві жителі в мережі публікують кадри руйнувань, які по собі залишила злива з градом.
Місцями падав град, розміром з горіх ліщини, а люди та автовласники намагалися всіляко сховатися від стихії.
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Під воду пішли і вулиці міста, а люди були змушені шукати альтернативу звичним видам транспорту.
Варто зазначити, що днями стихія наробила біди в Дніпрі та на Рівненщині.
Потужний вітер ламав вікові дерева, а град практично знищив урожай людей.
Місцеві жителі кажуть, що через дощ пливло буквально все, включаючи асфальт - одну з доріг в селі розмило до невпізнання.
За даними синоптиків дощі з грозами триватимуть в Україні і найближчі дні.
Нагадаємо, що зливи наробили серйозних Бід в Україні: кадри стихії.
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