Де цього разу розгулялася негода

Стихія продовжує йти українськими містами

Як передає Politeka.net, черговою жертвою стихії став Хмельницький.



Місцеві жителі в мережі публікують кадри руйнувань, які по собі залишила злива з градом.

Місцями падав град, розміром з горіх ліщини, а люди та автовласники намагалися всіляко сховатися від стихії.

Під воду пішли і вулиці міста, а люди були змушені шукати альтернативу звичним видам транспорту.

Варто зазначити, що днями стихія наробила біди в Дніпрі та на Рівненщині.

Потужний вітер ламав вікові дерева, а град практично знищив урожай людей.

Місцеві жителі кажуть, що через дощ пливло буквально все, включаючи асфальт - одну з доріг в селі розмило до невпізнання.

За даними синоптиків дощі з грозами триватимуть в Україні і найближчі дні.

Нагадаємо, що зливи наробили серйозних Бід в Україні: кадри стихії.

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