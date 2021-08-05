Головний санітарний лікар України Ігор Кузин розповів, що чекає українців восени

Ігор Кузін-головний санітарний лікар України оцінив можливість локдауну в країні і розповів про продовження карантину. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на UA: Українське радіо.

Як розповів Ігор Кузін, зараз ситуація із захворюваністю Covid - 19 погіршується. З кожним днем спостерігається зростання в 10-15 нових випадків захворювання. Якщо кілька тижнів тому штам "Дельта" був виявлений 17 разів, то сьогодні 147 офіційно підтверджених випадків.

Але не дивлячись на це, лікар запевняє, що зараз ситуація в країні стабільна і МОЗ не готується до закриття на новий локдаун.

"Незважаючи на зростання захворюваності, ситуація контролюється, людям надається медична допомога і спалах локалізується на рівні громад або кластерів тих чи інших областей, повідомив Ігор Кузін.

Також, головний санітарний лікар України заявив, що карантин після 31 числа буде продовжений, оскільки до нього прив'язано безліч процесів, які відбуваються в державі.

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