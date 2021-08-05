5 серпня починають діяти нові правила в'їзду в Україну і проходження через контрольні пункти на окупованому Донбасі і через адмінграніцу з Кримом

Про це повідомив офіційний сайт Держприкордонслужби. Зміни передбачено постановою КМУ від 28 липня 2021 р. № 787.

Головною зміною є запровадження самоізоляції, що стосується як громадян України, так і іноземців.

При цьому є ряд винятків. Проходити самоізоляцію не повинні:

особи молодше 18 років;

громадяни України, які виїхали за кордон до 4 серпня 2021 року включно;

члени офіційних делегацій іноземних держав, співробітники міжнародних організацій;

працівники дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав;

військовослужбовці (підрозділів) Збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил або прибувають на запрошення Міністерства оборони;

учасники зовнішнього незалежного оцінювання, особи, які мають намір вступити до закладів освіти, у тому числі на курси (відділення) з підготовки до вступу до державних вищих навчальних закладів, а також батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники, або інші уповноважені особи, які їх супроводжують;

водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад;

особи, які мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19;

громадяни України, які мають виданий у встановленому МОЗ порядку документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини від COVID-19, включеної ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;

та інші категорії громадян, відповідно до затверджених винятків.

Що стосується іноземців та осіб без громадянства, то щоб потрапити в Україну вони як і раніше повинні пред'явити страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест або експрес-тест, зроблені не більше ніж за 72 години до в'їзду, або довідку про повну вакцинацію вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

Самоізоляція починається через 72 години після прибуття в Україну. При перетині кордону іноземець повинен встановити і активувати додаток "Вдома". Тих, хто цього не зробить, в Україну не пустять.

Громадяни України, які прибувають з окупованих територій (через лінію розмежування в Донецькій і Луганській областях або з Криму), також зобов'язані встановити і активувати мобільний додаток "Вдома" і піти на самоізоляцію (10 днів). Якщо хтось не може встановити цю програму, то потрапить під обсервацію.

Самоізоляція або обсервація починається через 72 години після перетину кордону або проходження КПВВ на лінії розмежування або адмінмежі з Кримом. Самоізоляція або обсервація не застосовується або припиняється у разі отримання негативного результату тестування на COVID (методом ПЛР або експрес-тестуванням), крім осіб, які прибули з Росії або Індії.

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