У Києві були підтверджені випадки рідкісної хвороби

З початку року дірофіляріоз, паразитарне захворювання, зафіксували у жителів лівого берега, писати "Київ Вечірній".

Зазвичай їм хворіють кішки та собаки, але також хвороба передається і людині.

Вважається, що хвороба характерна для територій з вологим і теплим кліматом, але двом жителям Дарницького і трьом людей з Дніпровського району "пощастило" перехворів їй в Україні.

Лікують дирофіляріоз хірургічним видаленням паразита.

"Гельмінтів розміром 11,0, 7,0 і 12 см (фрагмент) було видалено хірургічно з області лівого ока (у 2-х випадках), правої кисті (в 1-му випадку", - розповіли в лікарні.

Найближчий рік хворі перебуватимуть під наглядом лікарів.