У Києві були підтверджені випадки рідкісної хвороби
З початку року дірофіляріоз, паразитарне захворювання, зафіксували у жителів лівого берега, писати "Київ Вечірній".
Зазвичай їм хворіють кішки та собаки, але також хвороба передається і людині.
Вважається, що хвороба характерна для територій з вологим і теплим кліматом, але двом жителям Дарницького і трьом людей з Дніпровського району "пощастило" перехворів їй в Україні.
Лікують дирофіляріоз хірургічним видаленням паразита.
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"Гельмінтів розміром 11,0, 7,0 і 12 см (фрагмент) було видалено хірургічно з області лівого ока (у 2-х випадках), правої кисті (в 1-му випадку", - розповіли в лікарні.
Найближчий рік хворі перебуватимуть під наглядом лікарів.
Варто відзначити, що заразити людину дирофіляріозом можуть також малярійні та немалярійні комарі.
Нагадаємо, небезпечну хворобу зафіксували на українському курорті, введено карантин: що відомо