Симптоми при зараженні штамом "Дельта" відрізняються від симптомів, які викликають інші види коронавірусу
По світу поширюється новий, супер-заразний штам коронавірусу - "Дельта". Його вже зафіксували у майже 100 країнах світу, серед яких і Україна.
Як його відрізнити від інших штамів розповіли в МОЗ.
Як повідомили в МОЗ, лихоманка, головний біль, біль у горлі і нежить є поширеними симптомами "Дельти", тоді як кашель і втрата нюху або смаку – менш поширені.
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Повідомляється також про більш серйозні симптоми, включаючи порушення слуху, шлунково-кишкові проблеми і утворення згустків крові, що призводить до загибелі тканин і гангрени.
У Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що всього 10 секунд треба для того, щоб заразитися новим штамом коронавірусу "Дельта".
Концентрація вірусу в крові зараженої людини від штаму "Дельта" в 1000 разів більше. Це означає, що у хворого набагато більша ймовірність виділяти вірус в зовнішнє середовище, що сприяє поширенню інфекції серед інших людей.
В Україні зростає кількість інфікованих штамом Дельта. Кожен день лікарі фіксують по 10-15 нових випадків зараження інфекцією. На даний момент в Україні офіційно зареєстровано 143 випадки зараження штамом Дельта.
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