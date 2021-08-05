Світ кіно облетіла сумна звістка, не стало відомого актора

2 серпня в Празі помер відомий актор Мілан Стеглик. Йому було 77 років. Крім акторської кар'єри, він також працював на телебаченні і був артистом дубляжу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Стеглик народився 13 квітня 1944 року в Млада-Болеславі в артистичній родині; його батьком був режисер і драматург Мілослав Стеглик, мати - відома актриса Віра Будилова.

Зніматися почав ще в 1964-му, причому багато з робіт Стеглика були добре знайомі українському глядачеві 70-90-ых років. Серед них - важливий кримінальний серіал "Тридцять випадків майора Земана", фільмів-казок "Арабела повертається", "Принц і жебрак"(телефільм 1971 року по Твену), "Пустотлива Казка", "Казка розбійника", "Англійська полуниця", "Зла кров", "Гріхи для батька Нокса", "Доктор Мартін".

Крім того, він пропрацював майже півстоліття у Національному театрі.



У мережі смерть актора викликала бурхливу реакцію. Це дійсно важкий час для світу кіно, відхід яких викликав стільки сліз серед користувачів мережі.

У соціальних мережах можна знайти багато подяк і співчуття друзям і сім'ї актора: "Невимовно глибоке почуття втрати", "Наші молитви і думки з сім'єю", "Ми буквально спустошені звісткою".

Нагадаємо, що помер найстаріший югославський, хорватський актор і театральний режисер Міше Мартинович.

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