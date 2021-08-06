Погода в Україні різко зміниться з приходом нового циклону Генрі

Про те, яких сюрпризів варто чекати українцям у п'ятницю, 6 серпня, розповіли синоптики Укргідрометцентру.

Згідно з їхнім прогнозом, останній день робочого тижня ознаменується сильними зливами в більшості областей країни. Суха і сонячна погода збережеться тільки на південному сході, де крім цього буде дуже жарко-аж до +35 градусів.

А от решту територію України накриють сильні дощі та грози, місцями з сильними поривами вітру до 15-20 м/с. Синоптики попередили, що в Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях опади будуть особливо рясними. Разом з дощами в ці регіони також прийде невелике похолодання.

Так, на півночі України вночі очікується від +16 до +19 градусів, а вдень – від +26 до + 33.

У західних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від +14 до +17 градусів, а вдень – від +21 до + 25.

У центрі нічні температури коливатимуться від +16 до +19 градусів, а денні – від +26 до + 34.

На сході вночі очікується від +16 до +21 градуса, а вдень – від +32 до + 35.

У південних областях нічні температури складуть від +19 до +22 градусів, а денні – від +27 до + 34.

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